Погода в Украине 24 июня — точный прогноз от Укргидрометцентра

Мужчина и женщина попали под дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 24 июня, в отдельных областях будет ветреной и дождливой. Кое-где ожидается шквальный ветер и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 24 июня

По прогнозам синоптиков, ночью дожди пройдут в западных, отдельных северных областях и в Винницкой области.

Днем кратковременные осадки с грозами охватят большинство регионов, кроме юго-восточной части и крайнего запада страны.

Ветер - юго-западный и западный, 7-12 м/с. В западных областях местами возможны сильные порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит +10...+15 °С, в западных и юго-западных регионах — до +18 °С.

Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, на юге местами до +32 °С, а на севере ожидается +20...+25 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности в Украине

По прогнозам Укргидрометцентра, 24 июня в южной части, большинстве центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской — ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине. фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптики предупредили, что 24 июня Киев накроет мощная грозовая буря.

Также мы писали, что в течение недели в Украине ожидается жара до +37°С.