Погода в Україні 24 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра

Дощі і шквали паралізують частину України завтра — прогноз погоди
Погода в Україні завтра, 24 червня, в окремих областях буде вітряною та дощовою. Подекуди очікується шквальний вітер та грози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 24 червня
За прогнозами синоптиків, вночі дощі пройдуть у західних, окремих північних областях та на Вінниччині.
Вдень короткочасні опади з грозами охоплять більшість регіонів, крім південно-східної частини та крайнього заходу країни.
Вітер — південно-західний і західний, 7–12 м/с. У західних областях місцями можливі сильні пориви до 15–20 м/с.
Температура вночі становитиме +10...+15 °С, у західних і південно-західних регіонах — до +18 °С.
Вдень повітря прогріється до +23...+28 °С, на півдні місцями до +32 °С, а на півночі оікується +20...+25 °С.
Попередження про пожежну небезпеку в Україні
За прогнозами Укргідрометцентру, 24 червня в південній частині, більшості центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській — очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Раніше синоптики попередили, що 24 червня Київ накриє потужна грозова буря.
Також ми писали, що протягом тижня в Україні очікується спека до +37°С.
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