Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Дощі і шквали паралізують частину України завтра — прогноз погоди

Дощі і шквали паралізують частину України завтра — прогноз погоди

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 18:46
Погода в Україні 24 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра
Чоловік і жінка потрапили під дощ. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Погода в Україні 24 червня Попередження про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні завтра, 24 червня, в окремих областях буде вітряною та дощовою. Подекуди очікується шквальний вітер та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 24 червня

За прогнозами синоптиків, вночі дощі пройдуть у західних, окремих північних областях та на Вінниччині.

Вдень короткочасні опади з грозами охоплять більшість регіонів, крім південно-східної частини та крайнього заходу країни.

Вітер — південно-західний і західний, 7–12 м/с. У західних областях місцями можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °С, у західних і південно-західних регіонах — до +18 °С.

Вдень повітря прогріється до +23...+28 °С, на півдні місцями до +32 °С, а на півночі оікується +20...+25 °С.

Прогноз погоди
Прогноз погоди в Україні на 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами Укргідрометцентру, 24 червня в південній частині, більшості центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській — очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека
Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптики попередили, що 24 червня Київ накриє потужна грозова буря.

Також ми писали, що протягом тижня в Україні очікується спека до +37°С.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації