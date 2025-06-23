Погода в Україні 24 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра

Чоловік і жінка потрапили під дощ. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 24 червня, в окремих областях буде вітряною та дощовою. Подекуди очікується шквальний вітер та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 24 червня

За прогнозами синоптиків, вночі дощі пройдуть у західних, окремих північних областях та на Вінниччині.

Вдень короткочасні опади з грозами охоплять більшість регіонів, крім південно-східної частини та крайнього заходу країни.

Вітер — південно-західний і західний, 7–12 м/с. У західних областях місцями можливі сильні пориви до 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме +10...+15 °С, у західних і південно-західних регіонах — до +18 °С.

Вдень повітря прогріється до +23...+28 °С, на півдні місцями до +32 °С, а на півночі оікується +20...+25 °С.

Прогноз погоди в Україні на 24 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами Укргідрометцентру, 24 червня в південній частині, більшості центральних, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській — очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптики попередили, що 24 червня Київ накриє потужна грозова буря.

Також ми писали, що протягом тижня в Україні очікується спека до +37°С.