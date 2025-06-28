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Главная Метео Дожди, грозы и сильный ветер — где в Украине будет непогода

Дожди, грозы и сильный ветер — где в Украине будет непогода

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 06:25
Сегодня в Украине ожидаются сильные дожди и грозы
Люди под зонтиками в дождь. Иллюстративное фото: pexels.com
Ключові моменти Погода 28 июня Погода в Киеве 28 июня Прогноз от Наталки Диденко

Погода сегодня по всей Украине по прогнозам синоптиков будет дождливой. В отдельных областях даже следует ожидать грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Погода 28 июня

Грозы и сильные ливни ожидаются на юге, востоке, в центральных областях, а также на Черниговщине и Сумщине. Шквальные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем дождей не прогнозируют уже в западных регионах.

Температура воздуха днем прогреется до +19...+24 °С, на юге и востоке - до +28 °С.

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Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Погода в Киеве 28 июня

По прогнозам Укргидрометцентра на территории Киевской области и Киева будет облачно с прояснениями. Ожидаются незначительные кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Средняя температура днем +19...+24 °С.

В Киеве днем температура прогреется до +21...+23 °С.

Прогноз от Наталки Диденко

погода в Україні
Карта температур. Фото: Ventusky

Наталка Диденко информирует, что в субботу в Украине усилится ветер - до 15-20 м/с. В восточных, южных, местами центральных и северных областях возможны дожди с грозами.

Температура воздуха днем от +21 до +25 °C.

В Киеве температура будет держаться на уровне +20...+22 °C. Местами возможны небольшие дожди.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется настоящая летняя жара.

Напомним, что в Одесской области курортный сезон набирает обороты, впрочем по-настоящему жаркая погода пока обходит регион.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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