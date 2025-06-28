Сегодня в Украине ожидаются сильные дожди и грозы

Дожди, грозы и сильный ветер — где в Украине будет непогода
Погода сегодня по всей Украине по прогнозам синоптиков будет дождливой. В отдельных областях даже следует ожидать грозы и шквальный ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталка Диденко.
Погода 28 июня
Грозы и сильные ливни ожидаются на юге, востоке, в центральных областях, а также на Черниговщине и Сумщине. Шквальные порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем дождей не прогнозируют уже в западных регионах.
Температура воздуха днем прогреется до +19...+24 °С, на юге и востоке - до +28 °С.
Погода в Киеве 28 июня
По прогнозам Укргидрометцентра на территории Киевской области и Киева будет облачно с прояснениями. Ожидаются незначительные кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, в пределах 7-12 м/с. Средняя температура днем +19...+24 °С.
В Киеве днем температура прогреется до +21...+23 °С.
Прогноз от Наталки Диденко
Наталка Диденко информирует, что в субботу в Украине усилится ветер - до 15-20 м/с. В восточных, южных, местами центральных и северных областях возможны дожди с грозами.
Температура воздуха днем от +21 до +25 °C.
В Киеве температура будет держаться на уровне +20...+22 °C. Местами возможны небольшие дожди.
Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, когда в Украину вернется настоящая летняя жара.
Напомним, что в Одесской области курортный сезон набирает обороты, впрочем по-настоящему жаркая погода пока обходит регион.
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