Сьогодні в Україні очікуються сильні дощі та грозі

Люди під парасольками в дощ. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні по всій Україні за прогнозами синоптиків буде дощовою. В окремих областях навіть слід очікувати грози та шквальний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Повідомлення Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Погода 28 червня

Грози та сильні зливи очікуються на півдні, сході, у центральних областях, а також на Чернігівщині та Сумщині. Шквальні пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с. Вдень дощів не прогнозують уже у західних регіонах.

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Температура повітря вдень прогріється до +19...+24 °С, на півдні та сході — до +28 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Погода у Києві 28 червня

За прогнозами Укргідрометцентру на території Київщини та Києва буде хмарно з проясненнями. Очікуються незначні короткочасні дощі.

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Вітер північно-західний, у межах 7-12 м/с. Середня температура вдень +19...+24 °С.

У Києві вдень температура прогріється до +21...+23 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Карта температур. Фото: Ventusky

Наталка Діденко інформує, що в суботу в Україні посилиться вітер — до 15–20 м/с. У східних, південних, місцями центральних та північних областях можливі дощі з грозами.

Температура повітря вдень від +21 до +25 °C.

У Києві температура триматиметься на рівні +20…+22 °C. Місцями можливі невеликі дощі.

Раніше синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, коли в Україну повернеться справжня літня спека.

Нагадаємо, що на Одещині курортний сезон набирає обертів, втім по-справжньому спекотна погода поки що оминає регіон.