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Дождь с мокрым снегом и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня

18 ноября 2024 05:05
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Прогноз погоды в Украине в понедельник, 18 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Мокрый снег и ветер. Фото: УНИАН
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 18 ноября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем в большинстве западных, северных областях и в Крыму местами небольшой дождь, в том числе с мокрым снегом.

Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем на западе страны местами прогнозируют порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью будет +3...-2 °С, днем +3...+8 °С. В южной части ночью будет +1...+6 °С, днем +6...+11 °С, в Крыму +14 °С.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. Температура ночью будет +1...-6 °С, днем около 0 °С.

Дождь с мокрым снегом и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня. - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области 18 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями, но без осадков. Ночью будет идти дождь. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью будет +3...-2 °С, днем +3...+8 °С.

В Киеве ночью будет 0...+2 °С, днем +6...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в понедельник, 18 ноября, в Украине будет преимущественно сухо. Лишь на Волыни и Ровенщине небольшие осадки. В течение дня ожидается +4...+9 °С, на юге +8...+11 °С.

В Киеве 18 ноября станет свежее, ожидается +6...+7 °С. Будет ветрено, но без осадков.

Усложнение погоды в столице ожидается с 21 ноября. В зоне атмосферного фронта (карта ниже) будут идти дожди со снегом, ожидается сильный ветер, будет налипать мокрый снег.

Дождь с мокрым снегом и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня. - фото 3
Карта "атмосферного фронта". Фото: скриншот

Напомним, что в понедельник, 18 ноября, во Львовской области ожидается небольшой дождь со снегом и сильный ветер. Жителей предупреждают о гололеде.

Также мы сообщали, что жителей Харьковщины ожидает в этот день пасмурная, но достаточно теплая погода. Максимальная температура в регионе будет днем +9 °C.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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