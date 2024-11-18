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Дощ з мокрим снігом та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

18 листопада 2024 05:05
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Прогноз погоди в Україні у понеділок, 18 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Мокрий сніг і вітер. Фото: УНІАН
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 18 листопада, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень в більшості західних, північних областях та в Криму місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Про це у неділю, 17 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень на заході країни місцями прогнозують пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +3...-2 °С, вдень +3...+8 °С. У південній частині вночі буде +1...+6 °С, вдень +6...+11 °С, в Криму +14 °С.

В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Температура вночі буде +1...-6 °С, вдень близько 0 °С.

Дощ з мокрим снігом та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області 18 листопада прогнозують хмарну погоду з проясненнями, але без опадів. Вдень лише місцями в області буде невеликий дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +3...-2 °С, вдень +3...+8 °С.

У Києві вночі буде 0...+2 °С, вдень +6...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у понеділок 18 листопада, в Україні буде переважно сухо. Лише на Волині та Рівненщині невеликі опади. Протягом дня очікується +4...+9 °С, на півдні +8...+11 °С.

У Києві 18 листопада стане свіжіше, очікується +6...+7 °С. Буде вітряно, але без опадів.

Ускладнення погоди в столиці очікується з 21 листопада. Зокрема, в зоні атмосферного фронту (карта нижче) будуть йти дощі із снігом, очікується сильний вітер, налипатиме мокрий сніг.

Дощ з мокрим снігом та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні - фото 3
Карта "атмосферного фронту". Фото: скриншот

Нагадаємо, що у понеділок, 18 листопада, на Львівщині очікується невеликий дощ зі снігом та сильний вітер. Мешканців попереджають про ожеледицю.

Також ми повідомляли, що мешканців Харківщини очікує в цей день похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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