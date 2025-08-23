Прогноз погоды в Украине на завтра 24 августа от Укргидрометцентра

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 24 августа, ожидается облачной. В День Независимости дожди охватят всю страну. Кроме того, снизится температура воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 24 августа

Синоптики рассказали, что ночью в западных и восточных областях, днем по всей территории страны, кроме востока, ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 °C, на юге и юго-востоке до +17 °C. Днем ожидается +21...+26 °C, а в западных и северных областях — +15...+20 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра теплее всего будет на юго-востоке. Там температура воздуха повысится +27 °C.

А в Одессе 24 августа ожидается сильный ветер. Вследствие этого жара не будет ощущаться резко.