Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Дождь охватит всю страну — погода от Укргидрометцентра на завтра

Дождь охватит всю страну — погода от Укргидрометцентра на завтра

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 19:57
Прогноз погоды в Украине на завтра 24 августа от Укргидрометцентра
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 24 августа, ожидается облачной. В День Независимости дожди охватят всю страну. Кроме того, снизится температура воздуха.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 24 августа

Синоптики рассказали, что ночью в западных и восточных областях, днем по всей территории страны, кроме востока, ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, местами возможны грозы.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня
Погода в Украине 24 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8...+13 °C, на юге и юго-востоке до +17 °C. Днем ожидается +21...+26 °C, а в западных и северных областях — +15...+20 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра теплее всего будет на юго-востоке. Там температура воздуха повысится +27 °C.

А в Одессе 24 августа ожидается сильный ветер. Вследствие этого жара не будет ощущаться резко.

погода непогода Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине День Независимости 2025
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации