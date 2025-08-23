Відео
Головна Метео Дощ охопить всю країну — погода від Укргідрометцентру на завтра

Дощ охопить всю країну — погода від Укргідрометцентру на завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 19:57
Прогноз погоди в Україні на завтра 24 серпня від Укргідрометцентру
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 24 серпня, очікується хмарною. У День Незалежності дощі охоплять всю країну. Крім того, знизиться температура повітря.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 24 серпня

Синоптики розповіли, що вночі у західних та східних областях, вдень по всій території країни, крім сходу, очікуються короткочасні дощі. Крім того, місцями можливі грози.

Прогноз погоди в Україні на 24 серпня
Погода в Україні 24 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +8...+13 °C, на півдні та південному сході до +17 °C. Вдень очікується +21...+26 °C, а у західних та північних областях — +15...+20 °C.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра найтепліше буде на південному сході. Там температура повітря підвищиться +27 °C.

А в Одесі 24 серпня очікується сильний вітер. Внаслідок цього спека не буде відчуватися різко.

погода негода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні День Незалежності 2025
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
