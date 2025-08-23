Прогноз погоди в Україні на завтра 24 серпня від Укргідрометцентру

Дощ охопить всю країну — погода від Укргідрометцентру на завтра
Погода в Україні завтра, 24 серпня, очікується хмарною. У День Незалежності дощі охоплять всю країну. Крім того, знизиться температура повітря.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 24 серпня
Синоптики розповіли, що вночі у західних та східних областях, вдень по всій території країни, крім сходу, очікуються короткочасні дощі. Крім того, місцями можливі грози.
Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +8...+13 °C, на півдні та південному сході до +17 °C. Вдень очікується +21...+26 °C, а у західних та північних областях — +15...+20 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра найтепліше буде на південному сході. Там температура повітря підвищиться +27 °C.
А в Одесі 24 серпня очікується сильний вітер. Внаслідок цього спека не буде відчуватися різко.
