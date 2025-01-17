Погода в Украине 18 января — прогноз Укргидрометцентр

Женщина идет под зонтом в снежную погоду. Фото: Сергей Чузавков / УНИАН

Погода в Украине в субботу, 18 января, будет облачной и без осадков. По прогнозу синоптиков, северо-восток и восток страны накроет дождь и мокрый снег, на западе предупреждают о гололедице, а местами о тумане. Температура воздуха ночью упадет до -8 °C, а днем не будет выше +8 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 18 января

Синоптики прогнозируют в Украине 18 января облачную погоду с прояснениями. Осадков ожидать не стоит, только в северо-восточных и восточных областях выпадет незначительный дождь и мокрый снег.

Однако на западе на дорогах местами гололедица, а в Карпатах возможен туман. Северо-западный ветер разовьет скорость до 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C, в Карпатах -3...-8 °C;

днем 0...+5 °C, на юге Одесской области и в Крыму до +8 °C.

Карта погоды в Украине на субботу, 18 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что синоптик Наталка Диденко прогнозирует в Украине аномально теплую погоду до +20 °C. Она назвала регионы, где возможна такая температура и когда.

Также в Киеве 18 января осадков не прогнозируется. Воздух прогреется до +4 °C.

В то же время в Харькове в субботу будет облачно. Столбики термометров могут подскочить до +5 °С.