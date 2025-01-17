Погода в Україні 18 січня — прогноз Укргідрометцентр

Жінка йде під парасолею в сніжну погоду. Фото: Сергій Чузавков / УНІАН

Погода в Україні в суботу, 18 січня, буде хмарною та без опадів. За прогнозом синоптиків, північний схід та схід країни накриє дощ та мокрий сніг, на заході попереджають про ожеледицю, а місцями про туман. Температура повітря вночі впаде до -8 °C, а вдень не буде вищою ніж +8 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 18 січня

Синоптики прогнозують в Україні 18 січня хмарну погоду з проясненнями. Опадів очікувати не варто, тільки в північно-східних та східних областях випаде незначний дощ та мокрий сніг.

Натомість на заході на дорогах подекуди ожеледиця, а в Карпатах можливий туман. Північно-західний вітер розвине швидкість до 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °C, в Карпатах -8...-3 °C;

вдень 0...+5 °C, на півдні Одеської області та в Криму до +8 °C.

Мапа погоди в Україні на суботу, 18 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні аномально теплу погоду до +20 °C. Вона назвала регіони, де можлива така температура і коли.

Також у Києві 18 січня опадів не прогнозується. Повітря прогріється до +4 °C.

Водночас у Харкові в суботу буде хмарно. Стовпчики термометрів можуть підскочити до +5 °С.