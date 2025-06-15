По прогнозу Игоря Кибальчича, следующую неделю Украину ждет дождливая и ветреная погода

Дождь, грозы и сильный ветер — прогноз погоды в Украине на неделю
На следующей неделе Украину ждет дождливая погода. Кое-где даже с грозами и сильным ветром.
Такой прогноз дал метеоролог Игорь Кибальчич.
Прогноз погоды в Украине на неделю
В течение рабочей недели погода в Украине будет преимущественно прохладной и неустойчивой. Это обусловлено влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов, отмечает синоптик.
Ожидаются осадки различной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха будет ниже нормы на 1-4°С.
Понедельник, 16 июня: На Левобережье и крайнем западе страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+15°С, днем +22...+27°С, на Закарпатье до +29°С.
Вторник, 17 июня: Ночью без осадков. Утром и днем в большинстве областей Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На севере Левобережья возможны ливни с грозами и мелким градом. Ветер может усиливаться до 15-17 м/с. Температура ночью +12...+17°С, днем +22...+27°С, на юге местами +28...+30°С.
Среда, 18 июня: Днем в большинстве регионов Украины (за исключением южной половины) пройдут грозовые дожди, местами возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+15°С, днем +18...+23°С, на Закарпатье до +29°С.
Четверг, 19 июня: В северных, восточных и местами центральных регионах пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. Ветер во время дождя может усиливаться до 15-20 м/с. Температура ночью +9...+15°С, днем +19...+24°С.
Пятница, 20 июня: В северных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+14°С, днем +18...+23°С.
Суббота, 21 июня: В этот день ожидается малооблачная и сухая погода. Температура днем повысится до +20...+25°С, на крайнем юге и Закарпатье +26...+28°С.
Воскресенье, 22 июня: В воскресенье тоже ожидается малооблачная и сухая погода с температурой воздуха днем +22...+27°С. В западной части Украины местами возможны кратковременные грозовые дожди.
Ранее мы писали, что завтра, 16 июня, в Одессе будет тепло и без осадков. А к вечеру ожидается даже жара.
В то же время в Укргидрометцентре уже проинформировали о ситуации с погодой в столице. Есть информация, какой будет погода 16 июня в Киеве.
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