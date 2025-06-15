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Главная Метео Дождь, грозы и сильный ветер — прогноз погоды в Украине на неделю

Дождь, грозы и сильный ветер — прогноз погоды в Украине на неделю

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Дата публикации 15 июня 2025 23:49
По прогнозу Игоря Кибальчича, следующую неделю Украину ждет дождливая и ветреная погода
Женщины под дождем. Иллюстративное фото: УНИАН
Ключові моменти Прогноз погоды в Украине на неделю

На следующей неделе Украину ждет дождливая погода. Кое-где даже с грозами и сильным ветром.

Такой прогноз дал метеоролог Игорь Кибальчич.

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Прогноз погоды в Украине на неделю

В течение рабочей недели погода в Украине будет преимущественно прохладной и неустойчивой. Это обусловлено влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов, отмечает синоптик.

Ожидаются осадки различной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха будет ниже нормы на 1-4°С.

Понедельник, 16 июня: На Левобережье и крайнем западе страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +9...+15°С, днем +22...+27°С, на Закарпатье до +29°С.

Вторник, 17 июня: Ночью без осадков. Утром и днем в большинстве областей Украины пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На севере Левобережья возможны ливни с грозами и мелким градом. Ветер может усиливаться до 15-17 м/с. Температура ночью +12...+17°С, днем +22...+27°С, на юге местами +28...+30°С.

Среда, 18 июня: Днем в большинстве регионов Украины (за исключением южной половины) пройдут грозовые дожди, местами возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +9...+15°С, днем +18...+23°С, на Закарпатье до +29°С.

Четверг, 19 июня: В северных, восточных и местами центральных регионах пройдут кратковременные дожди, временами с грозой. Ветер во время дождя может усиливаться до 15-20 м/с. Температура ночью +9...+15°С, днем +19...+24°С.

Пятница, 20 июня: В северных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+14°С, днем +18...+23°С.

Суббота, 21 июня: В этот день ожидается малооблачная и сухая погода. Температура днем повысится до +20...+25°С, на крайнем юге и Закарпатье +26...+28°С.

Воскресенье, 22 июня: В воскресенье тоже ожидается малооблачная и сухая погода с температурой воздуха днем +22...+27°С. В западной части Украины местами возможны кратковременные грозовые дожди.

Ранее мы писали, что завтра, 16 июня, в Одессе будет тепло и без осадков. А к вечеру ожидается даже жара.

В то же время в Укргидрометцентре уже проинформировали о ситуации с погодой в столице. Есть информация, какой будет погода 16 июня в Киеве.

погода синоптик прогноз погоды погода в Украине метеоролог
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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