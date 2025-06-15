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Головна Метео Дощ, грози та сильний вітер — прогноз погоди в Україні на тиждень

Дощ, грози та сильний вітер — прогноз погоди в Україні на тиждень

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Дата публікації: 15 червня 2025 23:49
За прогнозом Ігоря Кібальчича, наступний тиждень Україну чекає дощова та вітряна погода
Жінки під дощем. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Прогноз погоди в України на тиждень

Наступного тижня Україну чекає дощова погода. Подекуди навіть з грозами та сильним вітром.

Такий прогноз дав метеоролог Ігор Кібальчич

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Прогноз погоди в України на тиждень

Упродовж робочого тижня погода в Україні буде переважно прохолодною та нестійкою. Це зумовлено впливом циклонічної діяльності та атмосферних фронтів, зазначає синоптик.

Очікуються опади різної інтенсивності, місцями з грозами та поривчастим вітром. Температура повітря буде нижчою за норму на 1-4°С.

Понеділок, 16 червня: На Лівобережжі та крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. В інших регіонах без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +9…+15°С, вдень +22…+27°С, на Закарпатті до +29°С.

Вівторок, 17 червня: Вночі без опадів. Вранці та вдень у більшості областей України пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. На півночі Лівобережжя можливі зливи з грозами та дрібним градом. Вітер може посилюватися до 15-17 м/с. Температура вночі +12…+17°С, вдень +22…+27°С, на півдні місцями +28…+30°С.

Середа, 18 червня: Вдень у більшості регіонів України (за винятком південної половини) пройдуть грозові дощі, місцями можливий град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі +9…+15°С, вдень +18…+23°С, на Закарпатті до +29°С.

Четвер, 19 червня: У північних, східних та місцями центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі, часом з грозою. Вітер під час дощу може посилюватися до 15-20 м/с. Температура вночі +9…+15°С, вдень +19…+24°С.

П'ятниця, 20 червня: У північних областях пройдуть невеликі дощі. На решті території без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +8…+14°С, вдень +18…+23°С.

Субота, 21 червня: Цього дня очікується малохмарна та суха погода. Температура вдень підвищиться до +20…+25°С, на крайньому півдні та Закарпатті +26…+28°С.

Неділя, 22 червня: У неділю теж очікується малохмарна та суха погода з температурою повітря вдень +22…+27°С.  У західній частині України місцями можливі короткочасні грозові дощі.

Раніше ми писали, що завтра, 16 червня, в Одесі буде тепло та без опадів. А надвечір очікується навіть спека.

Водночас в Укргідрометцентрі вже проінформували про ситуацію з погодою у столиці. Є інформація, якою буде погода 16 червня у Києві.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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