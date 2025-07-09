На сегодня, 9 июля, синоптики прогнозируют в Украине жару, но будут и дожди с градом

Девушка купается в фонтане в жару. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода сегодня в Украине, 9 июля, будет очень противоположной в зависимости от того, где вы находитесь. На западе синоптики прогнозируют дожди с грозами, а в центре и на востоке страшную жару, вплоть до +39 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 9 июля

Метеорологи обещают на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях облачную погоду, но с прояснениями. Там пройдут местами сильные дожди и даже с грозами. Возможен даже град и порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем +20...+25 °С, в Винницкой области до +29 °С.

На остальной территории Украины ожидается жаркая и сухая погода. Надо принять во внимание всем, кто не переносит высокую температуру воздуха, что столбики термометров днем покажут +35...+39 °С.

На Киевщине и Черниговщине местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем +29...+34 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В среду, 9 июля, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках Карпатского региона будут происходить повышения уровней воды.

"В местах прохождения сильных дождей и ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока; стремительное повышение уровней воды на малых водотоках в суббассейне Тисы на 0,5-1,0 м с частичным затоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, вследствие загромождения русел ручьев и водоотводных канав", — говорится в сообщении.

В горных районах суббассейнов Тисы и Прута (Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) существует угроза схода небольших селевых потоков. Объявлен І уровень опасности - желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях на 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам Наталки Диденко, сегодня Украина попадет в не самый приятный перечень самых жарких стран Европы. Хотя на Западе, Житомирской и Винницкой областях будет довольно комфортная температура +21...+28 °С, но там будут и дожди с грозами, даже возможен град.

А вот на Востоке, юге и в центре будет царить жара до +33...+39 °С.

На Севере Украины в большинстве районов также жарко, до +30...+34 °С, исключением станет Житомирская область, где температура будет ниже.

В Киеве 9 июля тоже будет жарким, в столице ожидается +30...+33 °С. Вечером возможен дождь с грозой.

Карта температур на 9 июля. Фото: Наталка Диденко

Ранее мы писали, что из-за мощной непогоды, накрывшей территории Венгрии и Словакии, частично было парализовано движение железнодорожного транспорта. Это касалось и международных рейсов Укрзализныци.

Также мы сообщали, что на этой неделе в Украину поступит субтропическая воздушная масса с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья.