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Головна Метео Дощ, град та страшенна спека — що в яких регіонах чекати сьогодні

Дощ, град та страшенна спека — що в яких регіонах чекати сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 06:25
На сьогодні, 9 липня, синоптики прогнозують в Україні спеку, але будуть і дощі з градом
Дівчина купається у фонтані в спеку. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода сьогодні в Україні, 9 липня, буде дуже протилежною залежно від того, де ви знаходитесь. На заході синоптики прогнозують дощі з грозами, а у центрі та на сході страшенну спеку, аж до +39 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 9 липня

Метеорологи обіцяють на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях хмарну погоду, але з проясненнями. Там пройдуть місцями сильні дощі й навіть з грозами. Можливий навіть град і пориви вітру до 15–20 м/с.

Температура повітря удень +20…+25 °С, на Вінниччині до +29 °С.

На решті території України очікується спекотна та суха погода. Треба взяти до уваги всім, хто не переносить високу температуру повітря, що стовпчики термометрів удень покажуть +35…+39 °С.

На Київщині та Чернігівщині місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень +29…+34 °С.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

У середу, 9 липня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, на річках Карпатського регіону відбуватимуться підвищення рівнів води.

"В мiсцях проходження сильних дощiв і злив очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку; стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках у суббасейні Тиси на 0,5-1,0 м з частковим затопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав", — йдеться у повідомленні.

В гiрських районах суббасейнів Тиси і Прута (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області) iснує загроза сходження невеликих селевих потокiв. Оголошено І рiвень небезпеки — жовтий.

Рівень води на заході після дощів
Попередження про небезпечні гідрологічні явища на 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами Наталки Діденко, сьогодні Україна потрапить у не самий приємний перелік найспекотніших країн Європи. Хоча на Заході, Житомирщині та Вінниччині буде доволі комфортна температура +21…+28 °С, але там будуть і дощі з грозами, навіть можливий град. 

А от на Сході, півдні та в центрі пануватиме спека до +33…+39 °С.

На Півночі України у більшості районів також спекотно, до +30…+34 °С, винятком стане Житомирська область, де температура буде нижчою.

У Києві 9 липня теж буде спекотним, у столиці очікується +30…+33 °С. Увечері можливий дощ із грозою.

Температурна карта
Карта температур на 9 липня. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми писали, що через потужну негоду, що накрила території Угорщини та Словаччини, частково було паралізовано рух залізничного транспорту. Це стосувалося і міжнародних рейсів Укрзалізниці.

Також ми повідомляли, що цього тижня до України надійде субтропічна повітряна маса з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко дощ погода в Україні спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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