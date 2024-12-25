Сотрудница коммунальных служб убирает снег. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 26 декабря, будет местами дождливая и ветреная. В отдельных областях ожидаются шквалы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 декабря

По прогнозам синоптиков ночью на юге, а днем на юго-востоке страны ожидается небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с. На дорогах большинства западных областей местами гололедица, ночью и утром местами туман.

Температура ночью и днем от -2 °С до +3 °С, в западных и северных областях от 0 °С до -5 °С.

Днем в Крыму +1...+6 °С, в Карпатах ночью -5...-10 °С, днем -1...-6 °С.

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича 26 декабря

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в четверг днем ожидается снег и мокрый снег в восточных регионах. На дорогах местами будет гололедица, за исключением центральных и южных областей.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, а в южных областях порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -2 до +3 °С, днем от -1 °С до +4 °С, а на юге будет теплее — +5… +10 °С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, в Украине в течение текущей недели ожидается облачная и холодная погода. Во многих областях пройдет дождь с мокрым снегом.

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