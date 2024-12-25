Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра
Погода в Україні завтра, 26 грудня, буде подекуди дощовою та вітряною. В окремих областях очікуються шквали.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 26 грудня
За прогнозами синоптиків, вночі на півдні, а вдень на південному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.
Температура вночі та вдень від -2 °С до +3 °С, у західних та північних областях від 0 °С до -5 °С.
Вдень в Криму +1°С...+6 °С, в Карпатах вночі -5 °С...-10 °С, вдень -1 °С...-6 °С.
Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича 26 грудня
За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, у четвер вдень очікується сніг та мокрий сніг в східних регіонах. На дорогах місцями буде ожеледиця, за винятком центральних та південних областей.
Вітер північно-східний, 7–12 м/с, а в південних областях пориви можуть досягати 15–20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від -2 до +3 °С, вдень — від -1 до +4 °С, а на півдні буде тепліше — +5…+10 °С.
Нагадаємо, в Україні протягом поточного тижня очікується хмарна та холодна погода. В багатьох областях пройдуть дощі із мокрим снігом.
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