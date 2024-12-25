Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра arrow

Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра

25 грудня 2024 20:21
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 26 грудня
Працівниця комунальних служб прибирає сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 26 грудня, буде подекуди дощовою та вітряною. В окремих областях очікуються шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

Читайте також:

Погода в Україні 26 грудня

За прогнозами синоптиків, вночі на півдні, а вдень на південному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі та вдень від -2 °С до +3 °С, у західних та північних областях від 0 °С до -5 °С.  

Вдень в Криму +1°С...+6 °С, в Карпатах вночі -5 °С...-10 °С, вдень -1 °С...-6 °С.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича 26 грудня

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, у четвер вдень очікується сніг та мокрий сніг в східних регіонах. На дорогах місцями буде ожеледиця, за винятком центральних та південних областей.

Вітер північно-східний, 7–12 м/с, а в південних областях пориви можуть досягати 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від -2 до +3 °С, вдень — від -1 до +4 °С, а на півдні буде тепліше — +5…+10 °С.

Прогноз погоди
Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, в Україні протягом поточного тижня очікується хмарна та холодна погода. В багатьох областях пройдуть дощі із мокрим снігом.

Також ми розповідали, на яку погоду чекати у Харкові завтра, 26 грудня.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:27 Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки

20:21 Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра

20:15 У ЦПД заявили, що азербайджанський літак збила Росія

20:11 Екстрасенс здивувала, коли варити кутю — кому можна її готувати

20:00 Штрафи і ВЛК для обмежено придатних — що говорить закон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:57 Затоплення російського балкера біля Іспанії — чим важливе судно

19:48 Лунін зустрівся з одним із найкращих тенісистів сучасності

19:31 Графіки відключень на четвер — коли в одеситів буде світло

19:24 Хто отримує право на житло після смерті власника

19:17 Одеські лицарі показали, як нищать ворожих розвідників

20:27 Президент України разом із рабинами запалив ханукальні свічки

20:21 Дощ, а потім мороз — синоптики спрогнозували погоду на завтра

20:15 У ЦПД заявили, що азербайджанський літак збила Росія

20:11 Екстрасенс здивувала, коли варити кутю — кому можна її готувати

20:00 Штрафи і ВЛК для обмежено придатних — що говорить закон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:57 Затоплення російського балкера біля Іспанії — чим важливе судно

19:48 Лунін зустрівся з одним із найкращих тенісистів сучасності

19:31 Графіки відключень на четвер — коли в одеситів буде світло

19:24 Хто отримує право на житло після смерті власника

19:17 Одеські лицарі показали, як нищать ворожих розвідників

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні