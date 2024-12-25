Працівниця комунальних служб прибирає сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 26 грудня, буде подекуди дощовою та вітряною. В окремих областях очікуються шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 26 грудня

За прогнозами синоптиків, вночі на півдні, а вдень на південному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі та вдень від -2 °С до +3 °С, у західних та північних областях від 0 °С до -5 °С.

Вдень в Криму +1°С...+6 °С, в Карпатах вночі -5 °С...-10 °С, вдень -1 °С...-6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича 26 грудня

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, у четвер вдень очікується сніг та мокрий сніг в східних регіонах. На дорогах місцями буде ожеледиця, за винятком центральних та південних областей.

Вітер північно-східний, 7–12 м/с, а в південних областях пориви можуть досягати 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від -2 до +3 °С, вдень — від -1 до +4 °С, а на півдні буде тепліше — +5…+10 °С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, в Україні протягом поточного тижня очікується хмарна та холодна погода. В багатьох областях пройдуть дощі із мокрим снігом.

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