Какой будет погода 27 июня - прогноз погоды на завтра

В Украину возвращается летняя жара — прогноз погоды на завтра
В пятницу, 27 июня, большинство областей Украины будут находиться под влиянием области несколько повышенного атмосферного давления. Это будет способствовать преимущественно сухой погоде.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 27 июня
Как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность. В большинстве регионов — без осадков, однако в западных, северных, а также в Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди и местами грозы.
Атмосферные потоки постепенно будут менять направление: северо-западные ненадолго перейдут на юго-западные, что принесет с собой более теплый воздух, особенно в дневные часы.
Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления с переходом на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы в восточных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температурный режим останется комфортным: ночью столбики термометров покажут +11...+16 °С, в южных областях и на Закарпатье — +15...+20 °С.
Днем воздух прогреется до +21...+26 °С., а на юге страны и в Закарпатском регионе — до +25...+30°С.
Напомним, что в пятницу, 27 июня, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, однако по области возможны грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквальным ветром.
Ранее Наталка Диденко сообщала, когда в Украине начнется сильная жара.
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