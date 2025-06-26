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В Украину возвращается летняя жара — прогноз погоды на завтра

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Дата публикации 26 июня 2025 20:41
Какой будет погода 27 июня - прогноз погоды на завтра
Люди возле охлаждающей рамки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Какой будет погода 27 июня

В пятницу, 27 июня, большинство областей Украины будут находиться под влиянием области несколько повышенного атмосферного давления. Это будет способствовать преимущественно сухой погоде.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 27 июня

Как сообщают синоптики, ожидается переменная облачность. В большинстве регионов — без осадков, однако в западных, северных, а также в Винницкой и Одесской областях возможны кратковременные дожди и местами грозы.

Атмосферные потоки постепенно будут менять направление: северо-западные ненадолго перейдут на юго-западные, что принесет с собой более теплый воздух, особенно в дневные часы.

Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления с переходом на юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. В ночные часы в восточных регионах местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температурный режим останется комфортным: ночью столбики термометров покажут +11...+16 °С, в южных областях и на Закарпатье — +15...+20 °С.

Днем воздух прогреется до +21...+26 °С., а на юге страны и в Закарпатском регионе — до +25...+30°С.

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Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что в пятницу, 27 июня, в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков, однако по области возможны грозовые дожди, которые будут сопровождаться шквальным ветром.

Ранее Наталка Диденко сообщала, когда в Украине начнется сильная жара.

погода Укргидрометцентр прогноз погоды погода в Украине жара
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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