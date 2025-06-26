Якою буде погода 27 червня - прогноз погоди на завтра

Люди біля охолоджуючої рамки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 27 червня, більшість областей України перебуватимуть під впливом області дещо підвищеного атмосферного тиску. Це сприятиме переважно сухій погоді.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Якою буде погода 27 червня

Як повідомляють синоптики, очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів — без опадів, однак у західних, північних, а також у Вінницькій та Одеській областях можливі короткочасні дощі та місцями грози.

Атмосферні потоки поступово змінюватимуть напрямок: північно-західні ненадовго перейдуть на південно-західні, що принесе з собою тепліше повітря, особливо у денні години.

Вітер очікується переважно північно-західного напрямку з переходом на південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. У нічні години в східних регіонах місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температурний режим залишиться комфортним: уночі стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °С., у південних областях та на Закарпатті — +15...+20 °С.

Удень повітря прогріється до +21...+26 °С., а на півдні країни та в Закарпатському регіоні — до +25...+30°С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що у п’ятницю, 27 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів, однак по області можливі грозові дощі, які супроводжуватимуться шквальним вітром.

Раніше Наталка Діденко повідомляла, коли в Україні почнеться сильна спека.