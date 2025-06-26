Якою буде погода 27 червня - прогноз погоди на завтра

До України повертається літня спека — прогноз погоди на завтра
У п'ятницю, 27 червня, більшість областей України перебуватимуть під впливом області дещо підвищеного атмосферного тиску. Це сприятиме переважно сухій погоді.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 27 червня
Як повідомляють синоптики, очікується мінлива хмарність. У більшості регіонів — без опадів, однак у західних, північних, а також у Вінницькій та Одеській областях можливі короткочасні дощі та місцями грози.
Атмосферні потоки поступово змінюватимуть напрямок: північно-західні ненадовго перейдуть на південно-західні, що принесе з собою тепліше повітря, особливо у денні години.
Вітер очікується переважно північно-західного напрямку з переходом на південно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с. У нічні години в східних регіонах місцями можливі пориви до 15–20 м/с.
Температурний режим залишиться комфортним: уночі стовпчики термометрів покажуть +11...+16 °С., у південних областях та на Закарпатті — +15...+20 °С.
Удень повітря прогріється до +21...+26 °С., а на півдні країни та в Закарпатському регіоні — до +25...+30°С.
Нагадаємо, що у п’ятницю, 27 червня, в Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів, однак по області можливі грозові дощі, які супроводжуватимуться шквальним вітром.
Раніше Наталка Діденко повідомляла, коли в Україні почнеться сильна спека.
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