Прогноз погоды в Украине 13 августа — детали

До +32°C — в каких областях Украины завтра будет жарко
В среду, 13 августа, по всей территории Украины ожидается сухая погода, без осадков. В то же время в некоторые регионы вернется настоящая летняя жара.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 13 августа
По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 13 августа, антициклон обеспечит в Украине погоду без осадков.
В большинстве областей ночью температура будет освежающая — +11...+16 °C. В то же время днем воздух прогреется до +23...+28 °C.
Только на юге и Закарпатье, где ночью будет теплее — +14...+19 °C, днем ожидается жаркая погода с температурой — +27...+32 °C.
Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Киеве 13 августа.
А синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода по всей территории Украины 13 августа учитывая антициклон, который будет господствовать над страной до конца недели.
