Прогноз погоды в Украине 13 августа — детали

Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

В среду, 13 августа, по всей территории Украины ожидается сухая погода, без осадков. В то же время в некоторые регионы вернется настоящая летняя жара.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 13 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 13 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 13 августа, антициклон обеспечит в Украине погоду без осадков.

В большинстве областей ночью температура будет освежающая — +11...+16 °C. В то же время днем воздух прогреется до +23...+28 °C.

Только на юге и Закарпатье, где ночью будет теплее — +14...+19 °C, днем ожидается жаркая погода с температурой — +27...+32 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Киеве 13 августа.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода по всей территории Украины 13 августа учитывая антициклон, который будет господствовать над страной до конца недели.