Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео До +32°C — в каких областях Украины завтра будет жарко

До +32°C — в каких областях Украины завтра будет жарко

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 17:21
Прогноз погоды в Украине 13 августа — детали
Люди охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

В среду, 13 августа, по всей территории Украины ожидается сухая погода, без осадков. В то же время в некоторые регионы вернется настоящая летняя жара.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні 13 серпня
Погода в Украине на 13 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода в Украине 13 августа

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду, 13 августа, антициклон обеспечит в Украине погоду без осадков.

В большинстве областей ночью температура будет освежающая — +11...+16 °C. В то же время днем воздух прогреется до +23...+28 °C.

Только на юге и Закарпатье, где ночью будет теплее — +14...+19 °C, днем ожидается жаркая погода с температурой — +27...+32 °C.

Погода в Україні
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, какой будет погода в Киеве 13 августа.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода по всей территории Украины 13 августа учитывая антициклон, который будет господствовать над страной до конца недели.

Укргидрометцентр лето прогноз погоды погода в Украине жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации