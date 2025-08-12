Відео
Головна Метео До +32°C — в яких областях України завтра буде спекотно

До +32°C — в яких областях України завтра буде спекотно

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 17:21
Прогноз погоди в Україні 13 серпня — деталі
Люди охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У середу, 13 серпня, по всій території України очікується суха погода, без опадів. Водночас у деякі регіони повернеться справжня літня спека.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Погода в Україні 13 серпня
Погода в Україні на 13 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 13 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу, 13 серпня, антициклон забезпечить в Україні погоду без опадів.

В більшості областей вночі температура буде освіжаюча — +11...+16 °C. Водночас вдень повітря прогріється до +23...+28 °C.

Лише на півдні та Закарпатті, де вночі буде тепліше — +14...+19 °C, вдень очікується спекотна погода з температурою — +27...+32 °C.

Погода в Україні
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода у Києві 13 серпня.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода по всій території України 13 серпня з огляду на антициклон, який пануватиме над країною до кінця тижня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
