Прогноз погоди в Україні 13 серпня — деталі

Люди охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У середу, 13 серпня, по всій території України очікується суха погода, без опадів. Водночас у деякі регіони повернеться справжня літня спека.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні на 13 серпня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода в Україні 13 серпня

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу, 13 серпня, антициклон забезпечить в Україні погоду без опадів.

В більшості областей вночі температура буде освіжаюча — +11...+16 °C. Водночас вдень повітря прогріється до +23...+28 °C.

Лише на півдні та Закарпатті, де вночі буде тепліше — +14...+19 °C, вдень очікується спекотна погода з температурою — +27...+32 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше в Укргідрометцентрі спрогнозували, якою буде погода у Києві 13 серпня.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода по всій території України 13 серпня з огляду на антициклон, який пануватиме над країною до кінця тижня.