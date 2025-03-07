Погода сегодня, 7 марта, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди в парке весной. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 7 марта, дали синоптики. Над Украиной продолжит господствовать теплая воздушная масса. Атмосферное давление будет повышенным, поэтому осадков не ожидается, а ветер ослабеет.

Об этом в четверг, 6 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 7 марта

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако ночью в северо-восточной части его порывы местами будут достигать 15–20 м/с.

Ночная температура составит +2...+7 °С, а в Карпатах и на Закарпатье — 0...-5 °С. Днем ожидается +12...+17 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет небольшая облачность, без осадков. Скорость западного ветра составит 7–12 м/с. Ночью в области будет +2...+7 °С, а в столице — +5...+7 °С. Днем в Киеве потеплеет до +14...+16 °С, а за пределами столицы — до +12...+17 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за интенсивной оттепели на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевый, уровень).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 7 марта, будет переменно облачная или ясная погода. Дневная температура составит +14...+16 °С, а местами центральных и южных областях воздух прогреется до +18 °С. Ветер будет умеренным или небольшим. В Киеве будет сухо, ясно и +15 °С.

Напомним, синоптики прогнозировали, что погода на неделе с 3 по 9 марта в Украине будет ветреной и теплой. Кое-где столбики термометров поднимутся до +20 °С.

Также мы сообщали, что 7 марта в Харькове днем будет до +16 °С. Правда, возможны порывы ветра до 15–20 м/с.