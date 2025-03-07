Погода сьогодні, 7 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

До +17 °С, але з небезпекою — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди на п'ятницю, 7 березня, надали синоптики. Над Україною продовжить панувати тепла повітряна маса. Атмосферний тиск буде підвищеним, тому опадів не очікується, а вітер послабшає.
Про це в четвер, 6 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 7 березня
Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак уночі в північно-східній частині його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.
Нічна температура становитиме +2...+7 °С, а в Карпатах і на Закарпатті — 0...-5 °С. Удень очікується +12...+17 °С.
У Києві та на Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Швидкість західного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі в області буде +2...+7 °С, а у столиці — +5...+7 °С. Удень у Києві потеплішає до +14...+16 °С, а за межами столиці — до +12...+17 °С.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Через інтенсивну відлигу на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рiвень).
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в п'ятницю, 7 березня, буде мінливо хмарна або ясна погода. Денна температура становитиме +14...+16 °С, а місцями центральних і південних областях повітря прогріється до +18 °С. Вітер буде помірним або невеликим. У Києві буде сухо, ясно та +15 °С.
Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода на тижні від 3 по 9 березня в Україні буде вітряною й теплою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +20 °С.
Також ми повідомляли, що 7 березня в Харкові вдень буде до +16 °С. Щоправда, можливі пориви вітру до 15–20 м/с.
Читайте Новини.LIVE!