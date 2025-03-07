Погода сьогодні, 7 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди в парку навесні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 7 березня, надали синоптики. Над Україною продовжить панувати тепла повітряна маса. Атмосферний тиск буде підвищеним, тому опадів не очікується, а вітер послабшає.

Про це в четвер, 6 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 7 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак уночі в північно-східній частині його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с.

Нічна температура становитиме +2...+7 °С, а в Карпатах і на Закарпатті — 0...-5 °С. Удень очікується +12...+17 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Швидкість західного вітру становитиме 7–12 м/с. Уночі в області буде +2...+7 °С, а у столиці — +5...+7 °С. Удень у Києві потеплішає до +14...+16 °С, а за межами столиці — до +12...+17 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через інтенсивну відлигу на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рiвень).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в п'ятницю, 7 березня, буде мінливо хмарна або ясна погода. Денна температура становитиме +14...+16 °С, а місцями центральних і південних областях повітря прогріється до +18 °С. Вітер буде помірним або невеликим. У Києві буде сухо, ясно та +15 °С.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що погода на тижні від 3 по 9 березня в Україні буде вітряною й теплою. Подекуди стовпчики термометрів піднімуться до +20 °С.

Також ми повідомляли, що 7 березня в Харкові вдень буде до +16 °С. Щоправда, можливі пориви вітру до 15–20 м/с.