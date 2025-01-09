Прогноз погоды в Украине на четверг, 9 января, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди зимой у моря в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 9 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, днем на крайнем западе страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 8 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 9 января

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, однако в Карпатах его порывы местами будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью будет -1...+4 °С, а в южных, восточных областях и на Закарпатье +3–8 °С. Днем воздух прогреется до +7–12°С, на юге Одесской области и в Крыму — до +15 °С, а на севере и северо-востоке страны — до +2–7°С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, а местами в области умеренный дождь и мокрый снег. Днем без осадков. Скорость преимущественно южного ветра составит 7–12 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до -1...+4 °С, а в Киеве — до 0...+2 °С. Днем за городом потеплеет до +2...+7 °С, а в столице — до +3...+7 °С.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

Из-за оттепели и осадков в виде дождя и мокрого снега на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Движение циклонов и антициклонов" от Wetterpade.de

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, четверг, 9 января, в Украине будет теплым. Температура воздуха в течение дня составит +4...+9 °С, в западных областях и в южной части +8...+14 °С.

"Разве что более свежей ожидается погода в северных областях, днем +3...+6 °С... Большую часть территории Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому существенные осадки маловероятны, только в западных областях пройдет местами небольшой дождь", — отмечает Диденко.

В Киеве без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +3...+5°С.

Напомним, США накрыла мощная снежная буря. В результате непогоды погибли несколько человек.

Также мы сообщали, что теплая зима в Украине задержится недолго. Уже в ближайшие выходные, 11 и 12 января, ожидается похолодание.