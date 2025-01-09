Прогноз погоди в Україні на четвер, 9 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди взимку біля моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 9 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі в західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, удень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів.

Про це в середу, 8 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 9 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у Карпатах його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі буде -1...+4 °С, а в південних, східних областях та на Закарпатті +3–8 °С. Удень повітря прогріється до +7–12 °С, на півдні Одещини та в Криму — до +15 °С, а на півночі та північному сході країни — до +2–7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі пройде невеликий, а місцями в області помірний дощ та мокрий сніг. Удень без опадів. Швидкість переважно південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до -1...+4 °С, а в Києві — до 0...+2 °С. Удень за містом потеплішає до +2...+7 °С, а у столиці — до +3...+7 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

Через відлигу та опади у вигляді дощу та мокрого снігу на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта "Рух циклонів та антициклонів" від Wetterpade.de

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, четвер, 9 січня, в Україні буде теплим. Температура повітря впродовж дня становитиме +4...+9 °С , у західних областях та у південній частині +8...+14 °С.

"Хіба що свіжішою очікується погода у північних областях, удень +3...+6 °С... Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", — зазначає Діденко.

У Києві без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +3...+5 °С.

Нагадаємо, США накрила потужна снігова буря. Унаслідок негоди загинули декілька людей.

Також ми повідомляли, що тепла зима в Україні затримається недовго. Вже найближчими вихідними, 11 та 12 січня, очікується похолодання.