Прогноз погоди в Україні на четвер, 9 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

До +15 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 9 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі в західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, удень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів.
Про це в середу, 8 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 9 січня
Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у Карпатах його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі буде -1...+4 °С, а в південних, східних областях та на Закарпатті +3–8 °С. Удень повітря прогріється до +7–12 °С, на півдні Одещини та в Криму — до +15 °С, а на півночі та північному сході країни — до +2–7 °С.
На Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі пройде невеликий, а місцями в області помірний дощ та мокрий сніг. Удень без опадів. Швидкість переважно південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до -1...+4 °С, а в Києві — до 0...+2 °С. Удень за містом потеплішає до +2...+7 °С, а у столиці — до +3...+7 °С.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Через відлигу та опади у вигляді дощу та мокрого снігу на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рівень небезпечності).
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, четвер, 9 січня, в Україні буде теплим. Температура повітря впродовж дня становитиме +4...+9 °С , у західних областях та у південній частині +8...+14 °С.
"Хіба що свіжішою очікується погода у північних областях, удень +3...+6 °С... Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", — зазначає Діденко.
У Києві без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +3...+5 °С.
Нагадаємо, США накрила потужна снігова буря. Унаслідок негоди загинули декілька людей.
Також ми повідомляли, що тепла зима в Україні затримається недовго. Вже найближчими вихідними, 11 та 12 січня, очікується похолодання.
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