Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow До +15 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні arrow

До +15 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

9 січня 2025 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на четвер, 9 січня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди взимку біля моря в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 9 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі в західних та північних областях невеликий, місцями помірний дощ та мокрий сніг, удень на крайньому заході країни невеликий дощ, на решті території без опадів.

Про це в середу, 8 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 9 січня

Яка погода буде в Україні 9 січня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, однак у Карпатах його пориви місцями сягатимуть 15–20 м/с. Температура вночі буде -1...+4 °С, а в південних, східних областях та на Закарпатті +3–8 °С. Удень повітря прогріється до +7–12 °С, на півдні Одещини та в Криму — до +15 °С, а на півночі та північному сході країни — до +2–7 °С.

Температури в Україні 9 січня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі пройде невеликий, а місцями в області помірний дощ та мокрий сніг. Удень без опадів. Швидкість переважно південного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до -1...+4 °С, а в Києві — до 0...+2 °С. Удень за містом потеплішає до +2...+7 °С, а у столиці — до +3...+7 °С.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Сніголавинна небезпека в Україні 9 січня 2025 року
Карта "Сніголавинна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

Через відлигу та опади у вигляді дощу та мокрого снігу на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Рух циклонів та антициклонів 9 січня 2025 року
Карта "Рух циклонів та антициклонів" від Wetterpade.de

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, четвер, 9 січня, в Україні буде теплим. Температура повітря впродовж дня становитиме +4...+9 °С , у західних областях та у південній частині +8...+14 °С.

"Хіба що свіжішою очікується погода у північних областях, удень +3...+6 °С... Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", — зазначає Діденко.

У Києві без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +3...+5 °С.

Нагадаємо, США накрила потужна снігова буря. Унаслідок негоди загинули декілька людей.

Також ми повідомляли, що тепла зима в Україні затримається недовго. Вже найближчими вихідними, 11 та 12 січня, очікується похолодання.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:13 Команда Байдена не встигне витратити гроші на допомогу Україні

05:05 До +15 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 На Волині жінка мобілізувалася до лав ЗСУ разом зі своїм котом

Text

04:27 Новий глава КМВА Ткаченко є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

02:35 У Каліфорнії через лісові пожежі є загиблі та десятки поранених

02:30 Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

05:13 Команда Байдена не встигне витратити гроші на допомогу Україні

05:05 До +15 °С — синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні

04:30 На Волині жінка мобілізувалася до лав ЗСУ разом зі своїм котом

03:26 У полку потрібні начальники — нова вакансія в "Азов"

02:38 Кабмін проти броні для працівників газової галузі, заявив нардеп

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:35 У Каліфорнії через лісові пожежі є загиблі та десятки поранених

02:30 Кого з чоловіків можуть затримати на вулиці у січні — пояснює ТЦК

02:09 У Сумах пролунали вибухи — що відомо

01:43 Злочинці розстріляли сім'ю на Чернігівщині — як покарав суд

01:32 Чоловік хотів переправити ухилянтів у Молдову — що вирішив суд

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

Text

04:27 Новий глава КМВА Ткаченко є професійною людиною, — Вітренко

Text

03:42 Зупинку транспорту під час тривог у Києві скасують, — Вітренко

Text

00:09 Придністров'я боїться допомоги від Молдови та України, — Іоніце

8 січня 2025
Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла