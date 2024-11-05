Прогноз погоды в Украине от Укргидрометцентра на завтра, 6 ноября

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 6 ноября, ожидается холодная погода. В некоторых регионах следует ожидать мокрого снега, дождей и заморозков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 6 ноября

По прогнозам синоптиков, завтра небольшой мокрый снег и дожди ожидаются только на востоке и ночью и на северо-востоке. Ветер будет преобладать на западе и северо-западе, порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...-2 °C, в западных областях 0...-5 °C. Днем будет несколько теплее, столбики термометров подпрыгнут до +5...+10 °C, на крайнем юге страны до +12 °C, а в восточных областях +1...+6 °C.

Прогноз погоды в Украине 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность в Украине 6 ноября

В то же время, синоптики предупредили, что 6 ноября в нескольких регионах также присутствует пожарная опасность.

Пожарная угроза в Украине 6 ноября. Фото: Укргидрометцентр

"5-8 ноября в Днепропетровской, 6-8 и Ивано-Франковской и Одесской, 7-8 ноября и Черновицкой, 8 ноября и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября во Львове и области ожидают переменную облачность. Водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Также регионы, куда завтра придет похолодание, назвала синоптик Наталья Диденко.