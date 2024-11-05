Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на завтра, 6 листопада

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 6 листопада, очікується холодна погода. У деяких регіонах варто чекати мокрого снігу, дощів та заморозків.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 6 листопада

За прогнозами синоптиків, завтра невеликий мокрий сніг та дощі очікуються лише на сході, а вночі й на північному сході. Вітер переважатиме західний та північно-західний, поривами 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-2 °C, в західних областях 0...-5 °C. Вдень буде дещо тепліше, стовпчики термометрів підстрибнуть до +5...+10 °C, на крайньому півдні країни до +12 °C, а у східних областях +1...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні 6 листопада

Водночас синоптики попередили, що 6 листопада в кількох регіонах також присутня пожежна небезпека.

Пожежна небезпека в Україні 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

"5-8 листопада у Дніпропетровській, 6-8 й Івано-Франківській та Одеській, 7-8 листопада й Чернівецькій, 8 листопада й Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада у Львові та області очікують мінливу хмарність. Водіям варто бути обачними — через морозну ніч на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Також регіони, куди завтра прийде похолодання, назвала синоптик Наталка Діденко.