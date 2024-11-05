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Діставайте зимовий одяг — де завтра буде сніг та мороз

5 листопада 2024 17:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на завтра, 6 листопада
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у середу, 6 листопада, очікується холодна погода. У деяких регіонах варто чекати мокрого снігу, дощів та заморозків.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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За прогнозами синоптиків, завтра невеликий мокрий сніг та дощі очікуються лише на сході, а вночі й на північному сході. Вітер переважатиме західний та північно-західний, поривами 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...-2 °C, в західних областях 0...-5 °C. Вдень буде дещо тепліше, стовпчики термометрів підстрибнуть до +5...+10 °C, на крайньому півдні країни до +12 °C, а у східних областях +1...+6 °C.

Погода в Україні 6 листопада
Прогноз погоди в Україні 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні 6 листопада

Водночас синоптики попередили, що 6 листопада в кількох регіонах також присутня пожежна небезпека. 

пожежна небезпека 6 листопада
Пожежна небезпека в Україні 6 листопада. Фото: Укргідрометцентр

"5-8 листопада у Дніпропетровській, 6-8 й Івано-Франківській та Одеській, 7-8 листопада й Чернівецькій, 8 листопада й Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 6 листопада у Львові та області очікують мінливу хмарність. Водіям варто бути обачними — через морозну ніч на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Також регіони, куди завтра прийде похолодання, назвала синоптик Наталка Діденко. 

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