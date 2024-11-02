Прогноз погоды в Украине на завтра 3 ноября от синоптиков.

Люди в снегу с зонтиками в руках. Фото: Новини.LIVE.

В воскресенье, 3 ноября, в Украине облачно с прояснениями и мокрым снегом ночью. Температура воздуха будет колебаться от -3 °С до +10 °С в зависимости от региона.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 3 ноября

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В целом, осадков на территории Украины не будет, однако в северо-восточной части ночью все же возможен мокрый снег.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, а ночью на Левобережье местами предполагаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3...-2 °С, днем показатели повысятся, но не существенно — до +3...+8 °С. В Киеве ночью температура будет от +1...+3 °С, а днем от +5...+7 °С.

На юге будет теплее всего — столбики термометров вырастут до +10 °С.

Температура воздуха 3 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 3 ноября от Игоря Кибальчича

Синоптик заявил, что завтра ночью будет без существенных осадков, но днем в северных и западных областях пройдет дождь с мокрым снегом.

Ветер западный, 7-12 м/с, ночью ожидаются отдельные порывы, 15-17 м/с. Температурные показатели ночью составят -3...+2 °С, а днем возрастут до +2...+7 °С.

Температурная карта Украины 3 ноября. Фото: Метеопост

Напомним, во Львовской области 3 ноября прогнозируется гололедица и слабый туман.

В Харькове и области 3 ноября облачно с прояснениями. Ночью возможен дождь и мокрый снег, днем температура будет до +7 °С.

В Киеве 3 ноября также прогнозируется понижение температуры воздуха. Однако осадков не предполагается.