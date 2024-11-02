Прогноз погоди в Україні на завтра 3 листопада від синоптиків

Дістаємо шапки та рукавиці — прогноз погоди в Україні на завтра
У неділю, 3 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та мокрим снігом уночі. Температура повітря коливатиметься від -3 °С до +10 °С, залежно від регіону.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 3 листопада
Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Загалом опадів на території України не буде, проте у північно-східній частині вночі все ж можливий мокрий сніг.
Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, а вночі на Лівобережжі місцями передбачаються пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від +3...-2 °С, вдень показники підвищаться, але несуттєво — до +3...+8 °С. У Києві вночі температура сягатиме від +1...+3 °С, а вдень від +5...+7 °С.
На півдні буде найтепліше — стовпчики термометрів зростуть до +10 °С.
Погода на 3 листопада від Ігоря Кібальчича
Синоптик заявив, що завтра ніч буде без істотних опадів, але вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом.
Вітер буде західний, 7-12 м/с, вночі очікуються окремі пориви, 15-17 м/с. Температурні показники вночі становитимуть -3...+2 °С, а вдень зростуть до +2...+7 °С.
Нагадаємо, на Львівщині 3 листопада прогнозується ожеледиця та слабкий туман.
У Харкові та області 3 листопада буде хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий дощ та мокрий сніг, вдень температура буде до +7 °С.
У Києві 3 листопада також прогнозується зниження температури повітря. Однак опадів не передбачається.
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