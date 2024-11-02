Прогноз погоди в Україні на завтра 3 листопада від синоптиків

Люди у сніг з парасольками в руках. Фото: Новини.LIVE.

У неділю, 3 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та мокрим снігом уночі. Температура повітря коливатиметься від -3 °С до +10 °С, залежно від регіону.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Загалом опадів на території України не буде, проте у північно-східній частині вночі все ж можливий мокрий сніг.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, а вночі на Лівобережжі місцями передбачаються пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3...-2 °С, вдень показники підвищаться, але несуттєво — до +3...+8 °С. У Києві вночі температура сягатиме від +1...+3 °С, а вдень від +5...+7 °С.

На півдні буде найтепліше — стовпчики термометрів зростуть до +10 °С.

Температура повітря в Україні 3 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 3 листопада від Ігоря Кібальчича

Синоптик заявив, що завтра ніч буде без істотних опадів, але вдень у північних та західних областях пройде дощ із мокрим снігом.

Вітер буде західний, 7-12 м/с, вночі очікуються окремі пориви, 15-17 м/с. Температурні показники вночі становитимуть -3...+2 °С, а вдень зростуть до +2...+7 °С.

Температурна карта України 3 листопада. Фото: Метеопост

Нагадаємо, на Львівщині 3 листопада прогнозується ожеледиця та слабкий туман.

У Харкові та області 3 листопада буде хмарна погода з проясненнями. Вночі можливий дощ та мокрий сніг, вдень температура буде до +7 °С.

У Києві 3 листопада також прогнозується зниження температури повітря. Однак опадів не передбачається.