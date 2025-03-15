Погода в Украине 15 марта — как отличается температура по регионам

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

В Украине из-за одновременного влияния циклона и антициклона сегодня, 15 марта, кардинально отличается погода сразу в нескольких областях. Так некоторые регионы накрыли сильные ливни и даже снег, а другие наоборот наслаждаются весенним теплом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 15 марта

В Украине в субботу, 15 марта, произошло климатическое "чудо". Половину страны накрыли снежные заносы, дожди и похолодание.

Температурная карта Украины 15 марта. Фото: Метеопост

Синоптик Наталья Диденко сообщила о значительных температурных контрастах, которые сейчас наблюдаются в разных регионах Украины. В частности, во Львове и Житомире температура опустилась до +1 °С, тогда как в Луганске столбики термометров показывают +20 °С, в Кривом Роге +17 °С, а в Ялте воздух прогрелся аж до +25 °С. В Запорожье также сегодня теплая погода - там столбики термометра поднялись до +21 °С.

На юге и в центральных областях преобладает солнечная погода, тогда как запад и север страны накрыли дожди и мокрый снег. Диденко отмечает, что такая ситуация вполне соответствует прогнозам.

Напомним, синоптики спрогнозировали, где в Украине сегодня, 15 марта, выпадет снег.

Тем временем киевлян предупредили о гололеде и резкой смене погоды.