Погода в Україні 15 березня — як відрізняється температура по регіонах

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

В Україні через одночасний вплив циклону та антициклону сьогодні, 15 березня, кардинально відрізняється погода одразу в кількох областях. Так деякі регіони накрили сильні зливи та навіть сніг, а інші навпаки насолоджуються весняним теплом.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 15 березня

В Україні у суботу, 15 березня, сталося кліматичне "чудо". Половину країни накрили снігові замети, дощі та похолодання.

Температурна карта України 15 березня. Фото: Метеопост

Синоптик Наталка Діденко повідомила про значні температурні контрасти, які зараз спостерігаються в різних регіонах України. Зокрема, у Львові та Житомирі температура опустилася до +1 °С, тоді як у Луганську стовпчики термометрів показують +20 °С, у Кривому Розі +17 °С, а в Ялті повітря прогрілося аж до +25 °С. У Запоріжжі також сьогодні тепла погода — там стовпчики термометра піднялися до +21 °С.

На півдні та в центральних областях переважає сонячна погода, тоді як захід і північ країни накрили дощі та мокрий сніг. Діденко зазначає, що така ситуація цілком відповідає прогнозам.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, де в Україні сьогодні, 15 березня, випаде сніг.

Тим часом киян попередили про ожеледицю та різку зміну погоди.