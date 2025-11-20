Видео
Главная Метео Диденко предупредила о холоде и дождях — где испортится погода

Диденко предупредила о холоде и дождях — где испортится погода

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 13:41
обновлено: 13:41
Прогноз погоды в Украине на завтра 21 ноября от Натальи Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 ноября, ожидается с дождями в нескольких областях. Кроме того, местами температура воздуха снизится до +2 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 21 ноября

Диденко отметила, что местами завтра ожидается потепление. В большинстве областей Украины температура воздуха повысится до +9...+14 °С. На юге и местами в центре будет +12...+18 °С, в Крыму и в Херсонской области до +20 °С. В северной части страны прогнозируется +8...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада
Погода в Украине 21 ноября. Фото: Meteopost

Однако на западе удержится холодная погода. Там температура воздуха будет +2...+7 °С.

Дожди и мокрый снег ожидаются на севере, в центре и западных областях. На юге и востоке осадков не предвидится.

Погода в Киеве 21 ноября

В столице ожидается облачная погода с дождем. В то же время там потеплеет до +9 °С.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 19 ноября в Харькове выпал мокрый снег. Кроме того, первый снег заметили в Днепре и Полтаве.

Также недавно зима пришла в западные области Украины. Снегопад накрыл горные села и популярные курорты.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
