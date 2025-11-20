Прогноз погоды в Украине на завтра 21 ноября от Натальи Диденко

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 ноября, ожидается с дождями в нескольких областях. Кроме того, местами температура воздуха снизится до +2 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 21 ноября

Диденко отметила, что местами завтра ожидается потепление. В большинстве областей Украины температура воздуха повысится до +9...+14 °С. На юге и местами в центре будет +12...+18 °С, в Крыму и в Херсонской области до +20 °С. В северной части страны прогнозируется +8...+12 °С.

Однако на западе удержится холодная погода. Там температура воздуха будет +2...+7 °С.

Дожди и мокрый снег ожидаются на севере, в центре и западных областях. На юге и востоке осадков не предвидится.

Погода в Киеве 21 ноября

В столице ожидается облачная погода с дождем. В то же время там потеплеет до +9 °С.

Напомним, 19 ноября в Харькове выпал мокрый снег. Кроме того, первый снег заметили в Днепре и Полтаве.

Также недавно зима пришла в западные области Украины. Снегопад накрыл горные села и популярные курорты.