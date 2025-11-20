Відео
Головна Метео Діденко попередила про холод та дощі — де зіпсується погода

Діденко попередила про холод та дощі — де зіпсується погода

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:41
Оновлено: 13:41
Прогноз погоди в Україні на завтра 21 листопада від Наталки Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 листопада, очікується з дощами у декількох областях. Крім того, місцями температура повітря знизиться до +2 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 21 листопада

Діденко зазначила, що місцями завтра очікується потепління. У більшості областей України температура повітря підвищиться до +9...+14 °С. На півдні та подекуди в центрі буде +12...+18 °С, у Криму та в Херсонській області до +20 °С. У північній частині країни прогнозується +8...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні на 21 листопада
Погода в Україні 21 листопада. Фото: Meteopost

Однак на заході втримається холодна погода. Там температура повітря буде +2...+7 °С.

Дощі та мокрий сніг очікуються на півночі, у центрі та західних областях. На півдні та сході опадів не передбачається.

Погода в Києві 21 листопада

У столиці очікується хмарна погода з дощем. Водночас там потеплішає до +9 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 листопада у Харкові випав мокрий сніг. Крім того, перший сніг помітили в Дніпрі та Полтаві.

Також нещодавно зима прийшла до західних областей України. Снігопад накрив гірські села та популярні курорти.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
