Главная Метео Диденко предупредила о дождях в прогнозе погоды на завтра

Диденко предупредила о дождях в прогнозе погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 17:56
Дожди и грозы накроют страну - прогноз от Диденко
Погода в Украине. Иллюстративное фото: Psychologies

В Украине ожидаются локальные дожди, которые принесут долгожданное облегчение от жары и сухого воздуха. Ближайшие дни обещают умеренную температуру и постепенное возвращение комфортных погодных условий, хотя южные области будут оставаться самыми теплыми.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram в воскресенье, 7 сентября.

Читайте также:

Погода на 8 сентября по всей Украине

Завтра в большинстве регионов страны вероятны периодические дожди, которые продлятся днем и вечером. Осадки ожидаются почти повсеместно, за исключением южных и западных областей, где будет преобладать сухая погода. На юге и в Приазовье синоптики прогнозируют порывистый восточный ветер, который местами будет достигать штормовых порывов.

Діденко попередила про дощі та грози у прогнозі погоди на завтра - фото 1
Сообщение Диденко в Telegram. Фото: скриншот

"Температура воздуха ближайшей ночью будет комфортной, днем столбики термометров в большинстве областей будут колебаться в пределах +23+28 градусов, на юге местами поднимутся до +30", — уточнила Наталка Диденко.

Кроме этого, в Карпатах и на Закарпатье ожидаются дожди утром и вечером, а уже 8 сентября днем установится ясная погода. 9 сентября также прогнозируют локальные дожди в ряде регионов, но в целом неделя обещает быть умеренно теплой и спокойной. Ощутимое похолодание, по словам синоптика, вероятно 17-18 сентября.

"Киев, как я уже сказала, может завтра получить от атмосферы хотя бы немного такой желанной влаги или, по крайней мере, влажных облаков - 8-го сентября в столице вероятны местами дожди и +25 градусов", — написала Диденко.

Диденко добавила, что осенние признаки уже постепенно появляются, а ближайшие дни можно считать началом настоящего бабьего лета.

Напомним, что синоптики прогнозировали для украинцев теплые и солнечные выходные 6 и 7 сентября.

Ранее мы также информировали, что 5 сентября в Украине царила жаркая погода — местами столбики термометров поднимались до +33 °C.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
