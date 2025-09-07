Дощі та грози накриють країну — прогноз від Діденко

Погода в Україні. Ілюстративне фото: Psychologies

В Україні очікуються локальні дощі, які принесуть довгоочікуване полегшення від спеки та сухого повітря. Найближчі дні обіцяють помірну температуру та поступове повернення комфортних погодних умов, хоча південні області залишатимуться найтеплішими.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram у неділю, 7 вересня.

Погода на 8 вересня по всій Україні

Завтра в більшості регіонів країни ймовірні періодичні дощі, які триватимуть вдень та ввечері. Опади очікуються майже повсюди, за винятком південних і західних областей, де переважатиме суха погода. На півдні та в Приазов’ї синоптики прогнозують рвучкий східний вітер, який подекуди досягатиме штормових поривів.

Допис Діденко у Telegram. Фото: скриншот

"Температура повітря найближчої ночі буде комфортною, вдень стовпчики термометрів у більшості областей коливатимуться в межах +23+28 градусів, на півдні місцями піднімуться до +30", — уточнила Наталка Діденко.

Окрім цього, в Карпатах та на Закарпатті очікуються дощі вранці та ввечері, а вже 8 вересня вдень встановиться ясна погода. 9 вересня також прогнозують локальні дощі у низці регіонів, але загалом тиждень обіцяє бути помірно теплим і спокійним. Відчутне похолодання, за словами синоптика, ймовірне 17–18 вересня.

"Київ, як я вже сказала, може завтра отримати від атмосфери хоча б трохи такої бажаної вологи або, принаймні, вологих хмар — 8-го вересня в столиці ймовірні місцями дощі та +25 градусів", — написала Діденко.

Діденко додала, що осінні ознаки вже поступово з’являються, а найближчі дні можна вважати початком справжнього бабиного літа.

