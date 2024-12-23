Прогноз погоды в Украине завтра, 24 декабря

Диденко предупредила, где завтра будет мокрый снег и тепло
Погода в Украине во вторник, 24 декабря, будет нехолодной, в течение дня температура воздуха будет колебаться от +2 °C до 15 °C. В некоторых регионах ожидается мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 24 декабря
По прогнозу Диденко, в течение дня во вторник температура воздуха будет +2...+4 °C, в центральной части, на юге и юго-востоке даже тепло, +4...+9 °C. В Крыму столбики термометров "подпрыгнут" до +10...+15 °C.
В западной части Украины завтра ожидается "свежая погода", от -1 °C до +2 °C. Также ожидается мокрый снег, который может дойти до Житомирщины и Черниговщины. На остальной территории Украины 24 декабря без осадков.
Прогноз погоды в Киеве 24 декабря
В Киеве 24 декабря существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться около 0 °C, однако днем +2...+4 °C.
Напомним, сегодня, 23 декабря, в Киеве синоптики объявили I уровень опасности из-за сильного тумана.
Кроме того, в Украине в течение всей недели прогнозируется облачная и холодная погода. Во многих областях следует ожидать дождь и мокрый снег.
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