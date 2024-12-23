Прогноз погоды в Украине завтра, 24 декабря

Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 24 декабря, будет нехолодной, в течение дня температура воздуха будет колебаться от +2 °C до 15 °C. В некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 24 декабря

По прогнозу Диденко, в течение дня во вторник температура воздуха будет +2...+4 °C, в центральной части, на юге и юго-востоке даже тепло, +4...+9 °C. В Крыму столбики термометров "подпрыгнут" до +10...+15 °C.

В западной части Украины завтра ожидается "свежая погода", от -1 °C до +2 °C. Также ожидается мокрый снег, который может дойти до Житомирщины и Черниговщины. На остальной территории Украины 24 декабря без осадков.

Прогноз погоды в Киеве 24 декабря

В Киеве 24 декабря существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться около 0 °C, однако днем +2...+4 °C.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Киеве синоптики объявили I уровень опасности из-за сильного тумана.

Кроме того, в Украине в течение всей недели прогнозируется облачная и холодная погода. Во многих областях следует ожидать дождь и мокрый снег.