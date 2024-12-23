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Діденко попередила, де завтра буде мокрий сніг і тепло

23 грудня 2024 15:24
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні завтра, 24 грудня
Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 24 грудня, буде нехолодною, впродовж дня температура повітря становитиме коливатиметься від +2 до 15 °C. Водночас в деяких регіонах очікується мокрий сніг

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Погода в Україні 24 грудня

За прогнозом Діденко, впродовж дня у вівторок температура повітря становитиме  +2...+4 °C, у центральній частині, на півдні та на південному сході навіть тепло, +4...+9 °C. Водночас в Криму стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +10...+15 °C.

Водночас в західній частині України завтра очікується "свіжіша погода", від -1 до +2 °C. Також там очікується мокрий сніг, який може дійти до Житомирщини та Чернігівщини. На решті території України 24 грудня без опадів.

Прогноз погоди в Києві 24 грудня

У Києві 24 грудня істотних опадів не очікується. Вночі температура повітря буде коливатися близько 0 °C, однак вже вдень +2...+4 °C.

погода в Україні 24 грудня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, у Києві синоптики оголосили І рівень небезпеки через сильний туман. 

Крім того, в Україні протягом всього тижня прогнозують хмарну та холодну погоду. В багатьох областях варто чекати на дощі та мокрий сніг.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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