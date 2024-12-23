Прогноз погоди в Україні завтра, 24 грудня

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 24 грудня, буде нехолодною, впродовж дня температура повітря становитиме коливатиметься від +2 до 15 °C. Водночас в деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 24 грудня

За прогнозом Діденко, впродовж дня у вівторок температура повітря становитиме +2...+4 °C, у центральній частині, на півдні та на південному сході навіть тепло, +4...+9 °C. Водночас в Криму стовпчики термометрів "підстрибнуть" до +10...+15 °C.

Водночас в західній частині України завтра очікується "свіжіша погода", від -1 до +2 °C. Також там очікується мокрий сніг, який може дійти до Житомирщини та Чернігівщини. На решті території України 24 грудня без опадів.

Прогноз погоди в Києві 24 грудня

У Києві 24 грудня істотних опадів не очікується. Вночі температура повітря буде коливатися близько 0 °C, однак вже вдень +2...+4 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, у Києві синоптики оголосили І рівень небезпеки через сильний туман.

Крім того, в Україні протягом всього тижня прогнозують хмарну та холодну погоду. В багатьох областях варто чекати на дощі та мокрий сніг.