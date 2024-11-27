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Диденко назвала регионы, где завтра будут туманы, морозы и дожди

27 ноября 2024 13:01
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине 28 ноября — ожидаются морозы и туман
Сильный туман. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в четверг, 28 ноября, будет облачной и влажной. Температура воздуха ночью будет -4...0 °C, также ожидается сильный туман.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 28 ноября

Диденко рассказала, что завтра облака и туманы будут добавлять влаги, в западных областях пройдут дожди в связи с перемещением атмосферного фронта, привязанного к расположенному над Польшей циклону. Карта внизу.

Температура воздуха ночью будет -4...0 °C, на западе около 0 °C, в дневные часы завтра ожидается +1...+4 °C, а на юге и западе +4...+8 °C.

"В ближайшее время в Украине будет преобладать влажная погода, однако без существенных осадков. Будет сравнительно тепло, как для этого времени года, ночью небольшие морозы, днем незначительные плюсы", — отметила синоптик.

погода в Украине 28 ноября
Циклон в Польше. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве 28 ноября

В Киеве 28 ноября существенные осадки маловероятны, но ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 300-500 метров.

По данным Диденко, к вечеру в четверг усилится южный ветер до порывистого, некомфортного.

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Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, сегодня в Украине в некоторых областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Также мы писали, что 21 ноября в Киеве выпал первый снег. Фотограф Новини.LIVE снял осадки в столице.

морозы Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине туман

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