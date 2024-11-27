Прогноз погоди в Україні 28 листопада — очікуються морози та туман

Сильний туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у четвер, 28 листопада, буде хмарною та вологою. Температура повітря вночі становитиме -4...0 °C, також очікується сильний туман.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 28 листопада

Діденко розповіла, що завтра хмари та тумани додаватимуть вологи, у західних областях пройдуть дощі через переміщення атмосферного фронту, який прив'язаний до циклону, що розташується над Польщею. Карта внизу.

Температура повітря вночі становитиме -4...0 °C, на заході близько 0 °C, в денні години завтра очікується +1...+4 °C, а на півдні та заході +4...+8 °C.

"Найближчим часом в Україні переважатиме волога погода, проте без істотних опадів. Буде порівняно тепло, як на цю пору року, вночі невеликі морози, вдень незначні "плюси", — зазначила синоптик.

Циклон у Польщі. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди в Києві 28 листопада

У Києві 28 листопада істотні опади малоймовірні, проте передбачається сильний туман із погіршенням видимості до 300-500 метрів.

За даними Діденко, надвечір у четвер посилиться південний вітер до рвучкого, некомфортного.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні в Україні у деяких областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Також ми писали, що 21 листопада у Києві випав перший сніг. Фотограф Новини.LIVE зафільмував опади у столиці.