Погода в Украине 2 марта - ожидается дождь и мокрый снег

Диденко назвала области, которые завтра заметет снегом
В Украине в воскресенье, 2 марта, ожидается облачная погода с осадками. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -2...+7 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Прогноз погоды в Украине на 2 марта
По словам синоптика, завтра в Украине из-за активности атмосферных фронтов будет сыро, возможны периодические осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер.
Температура воздуха составит:
- на западе +3...+7 °C;
- на востоке -2...+2 °C;
- на остальной территории +1...+5 °C.
В Киеве в воскресенье тоже будет влажная и облачная погода, днем столбики термометров будут колебаться в пределах +4 °C.
Напомним, по словам синоптиков, 2 марта снег ожидается в Одесской области. Из-за этого на дорогах может быть затруднено движение транспорта.
А синоптики Meteoprog сообщили, что в Украине первые весенние выходные будут дождливыми.
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