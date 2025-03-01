Погода в Украине 2 марта - ожидается дождь и мокрый снег

Снегопад. Фото: ННовини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в воскресенье, 2 марта, ожидается облачная погода с осадками. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -2...+7 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

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Температурная карта. Фото: Meteopost

Прогноз погоды в Украине на 2 марта

По словам синоптика, завтра в Украине из-за активности атмосферных фронтов будет сыро, возможны периодические осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывистый ветер.

Температура воздуха составит:

на западе +3...+7 °C;

на востоке -2...+2 °C;

на остальной территории +1...+5 °C.

В Киеве в воскресенье тоже будет влажная и облачная погода, днем столбики термометров будут колебаться в пределах +4 °C.

Скриншот поста Диденко

Напомним, по словам синоптиков, 2 марта снег ожидается в Одесской области. Из-за этого на дорогах может быть затруднено движение транспорта.

А синоптики Meteoprog сообщили, что в Украине первые весенние выходные будут дождливыми.