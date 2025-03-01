Погода в Україні 2 березня - очікується дощ та мокрий сніг

Діденко назвала області, які завтра замете снігом
В Україні у неділю, 2 березня, очікується хмарна погода з опадами. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах -2...+7 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.
Прогноз погоди в Україні на 2 березня
За словами синоптика, завтра в Україні через активність атмосферних фронтів буде вогко, можливі періодичні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також рвучкий вітер.
Температура повітря становитиме:
- на заході +3...+7 °C;
- на сході -2...+2 °C;
- на решті території +1...+5 °C.
У Києві в неділю теж буде волога та хмарна погода, вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах +4 °C.
Нагадаємо, за словами синоптиків, 2 березня сніг очікується в Одеській області. Внаслідок цього на дорогах може бути ускладнений рух транспорту.
А синоптики Meteoprog повідомили, що в Україні перші весняні вихідні будуть дощовими.
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