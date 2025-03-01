Погода в Україні 2 березня - очікується дощ та мокрий сніг

Снігопад. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у неділю, 2 березня, очікується хмарна погода з опадами. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах -2...+7 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Температурна карта. Фото: Meteopost

Прогноз погоди в Україні на 2 березня

За словами синоптика, завтра в Україні через активність атмосферних фронтів буде вогко, можливі періодичні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також рвучкий вітер.

Температура повітря становитиме:

на заході +3...+7 °C;

на сході -2...+2 °C;

на решті території +1...+5 °C.

У Києві в неділю теж буде волога та хмарна погода, вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах +4 °C.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, за словами синоптиків, 2 березня сніг очікується в Одеській області. Внаслідок цього на дорогах може бути ускладнений рух транспорту.

А синоптики Meteoprog повідомили, що в Україні перші весняні вихідні будуть дощовими.