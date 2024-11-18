Магнитные бури 18 ноября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Магнитных бурь в понедельник, 18 ноября, не ожидается. Однако за последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 18 ноября

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Ожидается, что геомагнитное поле будет находиться в пределах от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет на низком уровне, с возможными вспышками класса М и низкой вероятностью X.

Солнечная активность на 18 ноября:

возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;

количество солнечных пятен — 10.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как предотвратить негативное влияние магнитных бурь

Магнитные бури могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний и приступов вегето-сосудистой дистонии. Чтобы защитить свое здоровье от негативного влияния, рекомендуется придерживаться таких советов:

снизьте уровень стресса;

проводите больше времени на свежем воздухе;

заранее приобретите необходимые лекарства;

замените кофе, энергетические напитки и алкоголь травяным чаем;

сократите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принимайте перед сном контрастный душ.

Напомним, 18 ноября вблизи Земли пролетит астероид 2023 года WK3. Он считается потенциально опасным.

Также NASA опубликовало новое изображение, сделанное космическим телескопом Габбл. На нем изображено космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.