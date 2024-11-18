Магнітні бурі 18 листопада — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Магнітних бур у понеділок, 18 листопада, не очікується. Однак за останні 24 години на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 18 листопада

Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Очікується, що геомагнітне поле перебуватиме в межах від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде на низькому рівні, з можливими спалахами класу М та низькою ймовірністю X.

Сонячна активність на 18 листопада:

можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 10.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як запобігти негативному впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть сприяти розвитку серцево-судинних захворювань та нападів вегето-судинної дистонії. Щоб захистити своє здоров’я від негативного впливу, рекомендується дотримуватись таких порад:

знизьте рівень стресу;

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь придбайте необхідні ліки;

замініть каву, енергетичні напої та алкоголь трав'яним чаєм;

скоротіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

приймайте перед сном контрастний душ.

Нагадаємо, 18 листопада поблизу Землі пролетить астероїд 2023 WK3. Він вважається потенційно небезпечним.

Також NASA опублікувало нове зображення, зроблене космічним телескопом Габбл. На ньому зображене космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045.