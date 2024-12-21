Прогноз погоды в Украине на субботу, 21 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на субботу, 21 декабря, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, днем в южных, большинстве центральных и восточных областей небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В южной части ночью и утром местами туман.

Северо-западный, а на юге и востоке страны северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью будет -1...+4 °С, а в южной части +3...+8 °С. Днем воздух прогреется до +5...10 °С, а в Крыму — до +15 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5–10 м/с. Температура воздуха в области ночью будет -1...+4 °С, а в Киеве +1...+3 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта осадков на 21 декабря

По прогнозу Наталки Диденко, в субботу, 21 декабря, сильных морозов не ожидается, однако небольшое похолодание в Украине все-таки придет. Ночью столбики термометров опустятся до 0...-4 °С, в южных и восточных областях — до 0...+4 °С. В дневные часы в большинстве областях будет +1...+4 °С, в южной части страны — от +3 °С до +7 °С, а в Крыму — до +15 °С. Периодические дожди пройдут в центре, на востоке и юге Украины. На севере и западе без осадков.

В Киеве ожидается незначительное понижение температуры воздуха. Ночью и днем будет +2...+4 °С. Осадки в столице маловероятны, но будет облачно.

Напомним, во Львове и Львовской области 21 декабря ожидается гололедица на дорогах. Граждан предупреждают о I (желтом) уровне опасности.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на зиму 2024–2025 годов. По их прогнозам, самым холодным зимним месяцем в этом году будет январь.