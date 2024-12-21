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Десь сніг, а десь до +15 °С —прогноз синоптиків на сьогодні

21 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на суботу, 21 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на суботу, 21 грудня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Уночі в північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це в п'ятницю, 20 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 21 грудня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Північно-західний, а на півдні та сході країни північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі буде -1...+4 °С, а в південній частині +3...+8 °С. Удень повітря прогріється до +5...10 °С, а у Криму — до +15 °С.

Карта температур на 21 грудня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень без опадів. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -1...+4 °С, а в Києві +1...+3 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

Де очікуються опади 21 грудня
Карта опадів на 21 грудня

За прогнозом Наталки Діденко, у суботу, 21 грудня, сильних морозів не очікується, проте невелике похолодання в Україну все ж таки прийде. Уночі стовпчики термометрів опустяться до 0...-4 °С, у південних і східних областях  — до 0...+4 °С. У денні години в більшості областях буде +1...+4 °С, у південній частині країни — від +3 °С до +7 °С, а у Криму — до +15 °С. Періодичні дощі пройдуть у центрі, на сході та півдні України. На півночі та заході буде без опадів. 

У Києві очікується незначне зниження температури повітря. Уночі та вдень буде +2...+4 °С. Опади у столиці малоймовірні, але буде хмарно.

Нагадаємо, у Львові та Львівській області 21 грудня очікується ожеледиця на дорогах. Громадян попереджають про I (жовтий) рівень небезпеки.

Раніше синоптики спрогнозували погоду на зиму 2024–2025 років. За їхніми прогнозами, найхолоднішим зимовим місяцем цьогоріч буде січень.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні

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