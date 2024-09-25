Прогноз погоды в Украине на завтра 26 сентября от Игоря Кибальчича

Люди гуляют в дождь. Фото: УНИАН

Погода в Украине в четверг, 26 сентября, будет облачной. На западе Украины, а также в Крыму и в Приазовье, будут значительные дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине 26 сентября

В четверг, 26 сентября, на западе Украины, а также в Крыму и Приазовье, ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. В других регионах страны будет держаться сухая погода.

Ветер будет преобладать в южном и юго-восточном направлении со скоростью 7-12 м/с. Ночные температуры будут колебаться между +10…+15 °С, а на юге и у побережья морей — +15…+20 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С, в Карпатах — до +16…+21 °С.

Карта температур. Фото: Метеопост

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды 25 сентября из-за приближающегося циклона "Бригитта".

Раньше мы писали, что погода во Львове завтра, 26 сентября, будет облачной. Местами ожидаются небольшие дожди. Максимальная температура воздуха будет +22 °C.