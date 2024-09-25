Прогноз погоди в Україні на завтра 26 вересня від Ігоря Кібальчича

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Погода в Україні в четвер, 26 вересня, буде мінливо хмарною. На заході України, а також у Криму та Приазов'ї, будуть значні дощі.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода в Україні 26 вересня

У четвер, 26 вересня, на заході України, а також у Криму та Приазов'ї, очікуються короткочасні дощі, подекуди можливі грози. В інших регіонах країни утримається суха погода.

Вітер переважатиме південного та південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с. Нічні температури коливатимуться між +10…+15 °С, а на півдні та біля узбережжя морів — +15…+20 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 °С, у Карпатах — до +16…+21 °С.

Карта температур. Фото: Метеопост

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди 25 вересня через наближення циклону "Брігітта".

Раніше ми писали, що погода у Львові завтра, 26 вересня, буде хмарною. Місцями очікуються невеликі дощі. Максимальна температура повітря буде +22 °C.