Где завтра будет холоднее всего — Диденко назвала регионы

Дата публикации 13 октября 2025 16:52
Прогноз погоды в Украине на 14 октября — где будет холоднее всего
Холодная погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 14 октября, значительно снизится температура воздуха. Ближайшей ночью ожидается всего +2...6 °C, также будут дожди в некоторых регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 14 октября

Диденко рассказала, что ближайшей ночью температура воздуха опустится до +2...+6 °C. А в течение дня столбики термометров будут показывать +6...+10 °C. В то же время в центральной части и востоке ожидается +8...+12 °C. Теплее всего 14 октября будет на юге Украины, ведь там будет +12...+16 °C.

Погода на 14 жовтня
Карта температур на 14 октября. Фото: Метеопост

В то же время в большинстве областей пройдут небольшие дожди, осадков не предвидится только в южной части страны. Также умеренные дожди будут на крайнем севере.

Погода в Киеве 14 октября

По прогнозу Диденко, в Киеве 14 октября будет облачная погода, местами с небольшим дождем. Ночью в столице предполагается +2...+4 °C, а днем температура воздуха поднимется до +8 °C.

Прогноз погоди на 14 жовтня
Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, завтра на Харьковщину придут заморозки. В регионе ожидается прохладная осенняя погода с облачностью и небольшими осадками.

В то же время сегодня в течение дня ожидался сильный ветер с порывами 15-20 м/с. В Карпатах будет идти небольшой дождь, ночью — с мокрым снегом.

погода похолодание Наталка Диденко синоптик прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
