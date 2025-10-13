Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня — де буде найхолодніше

Холодна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 14 жовтня, значно знизиться температура повітря. Найближчої ночі очікується всього +2...6 °C, також будуть дощі у деяких регіонах.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 14 жовтня

Діденко розповіла, що найближчої ночі температура повітря опуститься до +2...+6 °C. А упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +6...+10 °C. Водночас у центральній частині та на сході очікується +8...+12 °C. Найтепліше 14 жовтня буде на півдні України, адже там буде +12...+16 °C.

Карта температур на 14 жовтня. Фото: Метеопост

Водночас у більшості областей пройдуть невеликі дощі, опадів не передбачається лише у південній частині країни. Також помірні дощі будуть на крайній півночі.

Погода у Києві 14 жовтня

За прогнозом Діденко, у Києві 14 жовтня буде хмарна погода, місцями з невеликим дощем. Вночі у столиці передбачається +2...+4 °C, а вдень температура повітря підніметься до +8 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра на Харківщину прийдуть заморозки. В регіоні очікується прохолодна осіння погода з хмарністю та невеликими опадами.

Водночас сьогодні упродовж дня очікувався сильний вітер з поривами 15-20 м/с. У Карпатах ітиме невеликий дощ, вночі — із мокрим снігом.