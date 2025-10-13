Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Де завтра буде найхолодніше — Діденко назвала регіони

Де завтра буде найхолодніше — Діденко назвала регіони

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 16:52
Прогноз погоди в Україні на 14 жовтня — де буде найхолодніше
Холодна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 14 жовтня, значно знизиться температура повітря. Найближчої ночі очікується всього +2...6 °C, також будуть дощі у деяких регіонах. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко. 

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 14 жовтня

Діденко розповіла, що найближчої ночі температура повітря опуститься до +2...+6 °C. А упродовж дня стовпчики термометрів показуватимуть +6...+10 °C. Водночас у центральній частині та на сході очікується +8...+12 °C. Найтепліше 14 жовтня буде на півдні України, адже там буде +12...+16 °C.

Погода на 14 жовтня
Карта температур на 14 жовтня. Фото: Метеопост

Водночас у більшості областей пройдуть невеликі дощі, опадів не передбачається лише у південній частині країни. Також помірні дощі будуть на крайній півночі.

Погода у Києві 14 жовтня

За прогнозом Діденко, у Києві 14 жовтня буде хмарна погода, місцями з невеликим дощем. Вночі у столиці передбачається +2...+4 °C, а вдень температура повітря підніметься до +8 °C. 

Прогноз погоди на 14 жовтня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра на Харківщину прийдуть заморозки. В регіоні очікується прохолодна осіння погода з хмарністю та невеликими опадами. 

Водночас сьогодні упродовж дня очікувався сильний вітер з поривами 15-20 м/с. У Карпатах ітиме невеликий дощ, вночі — із мокрим снігом.

погода похолодання Наталка Діденко синоптик прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації