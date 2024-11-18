Прогноз погоды в Украине на 19 ноября от Укргидрометцентра и Диденко

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 19 ноября, прогулкам способствовать не будет. Синоптики обещают кое-где сильный ветер, а в ряде областей дождь и мокрый снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 18 ноября.

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Прогноз погоды в Украине на 19 ноября

Завтра, 19 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных, а ночью также в северных областях прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -2...+3 °C. Днем +3...+8 °C, в южной части до 13 °C.

Карта на 19 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода 19 ноября — прогноз Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра, 19 ноября, осадков в Украине не предвидится. Воздух прогреется до +4...+7 °C, на юге +7...+12 °C, в Крыму до +14 °C.

В Киеве во вторник также ожидается погода без осадков, днем до +7 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода 19 ноября — прогноз Игоря Кибальчича

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во вторник, 19 ноября, в северных и западных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. На остальной территории страны — без существенных осадков.

Ночью и утром в центральных и южных областях местами ожидается туман.

Ветер юго-западный, а на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...+4 °C, днем +4...+9 °C, на юге +8...+13 °C.

Температурная карта на 19 ноября. Фото: скриншот

Напомним, уже на этой неделе в столице ожидается смена погодных условий. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Киеве.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области 19 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В то же время днем столбики термометров поднимутся до +7 °C.