Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Где завтра будет худшая погода — синоптики дали прогноз arrow

Где завтра будет худшая погода — синоптики дали прогноз

18 ноября 2024 20:34
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 19 ноября от Укргидрометцентра и Диденко
Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 19 ноября, прогулкам способствовать не будет. Синоптики обещают кое-где сильный ветер, а в ряде областей дождь и мокрый снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре в понедельник, 18 ноября.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 19 ноября

Завтра, 19 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных, а ночью также в северных областях прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -2...+3 °C. Днем +3...+8 °C, в южной части до 13 °C.

Погода на 19 ноября
Карта на 19 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода 19 ноября — прогноз Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, завтра, 19 ноября, осадков в Украине не предвидится. Воздух прогреется до +4...+7 °C, на юге +7...+12 °C, в Крыму до +14 °C.

В Киеве во вторник также ожидается погода без осадков, днем до +7 °C.

Сообщение Наталки Диденко
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода 19 ноября — прогноз Игоря Кибальчича

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во вторник, 19 ноября, в северных и западных регионах пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы. На остальной территории страны — без существенных осадков.

Ночью и утром в центральных и южных областях местами ожидается туман.

Ветер юго-западный, а на Левобережье переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...+4 °C, днем +4...+9 °C, на юге +8...+13 °C.

Температурная карта на 19 ноября
Температурная карта на 19 ноября. Фото: скриншот

Напомним, уже на этой неделе в столице ожидается смена погодных условий. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице в Киеве.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области 19 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. В то же время днем столбики термометров поднимутся до +7 °C.

погода Укргидрометцентр снег Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:55 Разрешение Украине на удары вглубь РФ — Боррель назвал расстояние

21:30 Матрос гулял по Одессе с ножом — как его наказал суд

21:13 Киевлянин делал видеоинструкции для уклонистов — что решил суд

21:06 В Запорожье прогремели взрывы — что известно

21:04 Тимощук в суде Лозанны выиграл дело против УАФ

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

20:34 Где завтра будет худшая погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умеров заявил об успехе масштабирования производства ракет Нептун

20:08 Автоматизация станет преимуществом в боях для Украины, — Reuters

20:00 СМИ узнали, сколько крылатых ракет Х-101 накопила Россия

21:55 Разрешение Украине на удары вглубь РФ — Боррель назвал расстояние

21:30 Матрос гулял по Одессе с ножом — как его наказал суд

21:13 Киевлянин делал видеоинструкции для уклонистов — что решил суд

21:06 В Запорожье прогремели взрывы — что известно

21:04 Тимощук в суде Лозанны выиграл дело против УАФ

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

20:34 Где завтра будет худшая погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умеров заявил об успехе масштабирования производства ракет Нептун

20:08 Автоматизация станет преимуществом в боях для Украины, — Reuters

20:00 СМИ узнали, сколько крылатых ракет Х-101 накопила Россия

20:00 Когда военный может уйти в первый отпуск после мобилизации

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам