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Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

18 листопада 2024 20:34
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 19 листопада від Укргідрометцентру та Діденко
Жінка під парасолею. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 19 листопада, прогулянкам не сприятиме. Синоптики обіцяють подекуди сильний вітер, а в низці областей дощ та мокрий сніг. 

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі у понеділок, 18 листопада. 

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Прогноз погоди в Україні на 19 листопада

Завтра, 19 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями.

У західних, а вночі також у північних областях прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями очікуються пориви 15-20 м/с.

Температура вночі -2...+3 °C. Вдень +3...+8 °C, у південній частині до 13 °C.

Погодна Карта на 19 листопада
Погодна Карта на 19 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода 19 листопада — прогноз Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, завтра, 19 листопада, опадів в Україні не передбачається. Повітря прогріється до +4...+7 °C, на півдні +7...+12 °C, в Криму до +14 °C.

У Києві у вівторок також очікується погода без опадів, вдень до +7 °C.

Допис Наталки Діденко
Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода 19 листопада — прогноз Ігоря Кібальчича

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, у вівторок, 19 листопада, у північних та західних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігової крупи. На решті території країни — без істотних опадів.

Вночі та вранці у центральних та південних областях місцями очікується туман.

Вітер південно-західний, а на Лівобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °C, вдень +4…+9 °C, на півдні +8…+13 °C.

Температурна карта на 19 листопада
Температурна карта на 19 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, вже цього тижня в столиці очікується зміна погодних умов. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю у Києві.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині 19 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Водночас вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7 °C.

 

 

погода Укргідрометцентр сніг Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні

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